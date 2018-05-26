Жирков признался, что хотел уйти из сборной России после ЧМ-2014

Защитник сборной России по футболу Юрий Жирков признался, что хотел завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

«После ЧМ-2014 с Фабио Капелло думал закончить с национальной командой. Был в шаге от того, чтобы сделать заявление об этом. Люди спрашивали: «Как насчёт чемпионата мира в России?» Отвечал: «Да куда там!» — цитирует Жиркова «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал, что повлияло на его решение продолжить выступления со сборной.

«Семья. Разговор с женой. Она сказала: «Ты там играешь не для тех, кто критикует и поливает грязью после поражений в важных встречах. Ты должен выходить на поле за родных, семью, близких людей». И я её послушал», — сказал Жирков.

По словам футболиста, с женой были солидарны его друзья и партнёры по командам, в том числе и Сергей Игнашевич.

Ранее защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич рассказал, что намерен определиться со своим будущим в клубе после домашнего чемпионата мира 2018 года.