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Игнашевич: через неделю после ЧМ-2018 моё будущее прояснится

20 мая 2018, 15:25

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич рассказал, что намерен определиться со своим будущим в клубе после домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Про продолжение карьеры после чемпионата мира пока не могу ничего сказать. Пока ЦСКА не афиширует переговоры, я тоже этого не буду делать. Через неделю после возвращения из сборной моё будущее прояснится», — приводит слова Игнашевича «Чемпионат».

Ранее Алексей Миранчук прокомментировал слова Романа Широкова, назвавшего себя лучшим российским футболистом в XXI веке.

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