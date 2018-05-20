Игнашевич: через неделю после ЧМ-2018 моё будущее прояснится

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич рассказал, что намерен определиться со своим будущим в клубе после домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Про продолжение карьеры после чемпионата мира пока не могу ничего сказать. Пока ЦСКА не афиширует переговоры, я тоже этого не буду делать. Через неделю после возвращения из сборной моё будущее прояснится», — приводит слова Игнашевича «Чемпионат».

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