Врач: Салаху удалось избежать худшего

Врач «Локомотива» Сергей Хайкин заявил, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах, получивший травму в финале Лиги чемпионов, мог пострадать гораздо сильнее.

«В данной ситуации было сразу несколько вариантов развития событий. Я так понимаю, Салаху удалось избежать худшего: повреждения связок и сухожилий сустава, а также переломов. Если речь идёт действительно только о растяжении связок — прогноз благоприятный. Поскольку плечевой сустав сохранил свою стабильность, то есть не «вылетел», остаётся только работать над болевой симптоматикой», — объяснил Хайкин в интервью RT.

По словам врача, в случае вывиха сустава Салах не смог бы принять участие в чемпионате мира.

«При однократном «вылете» сустав вправляется на место, как правило, под наркозом, затем на месяц накладывается косыночная повязка. В таком случае Салах, конечно, остался бы без чемпионата мира. Другое дело, что при неправильном лечении, когда связки вокруг сустава порваны, он будет «вылетать» снова и снова. Такое часто случается у волейболистов, но в эпизодах, подобных вчерашнему, могут пострадать и футболисты, причём не только вратари», — добавил Хайкин.

Ранее врач заявил, что Салах подсознательно будет беречь плечо на чемпионате мира.