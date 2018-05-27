Врач: Салах подсознательно будет беречь плечо на чемпионате мира

Врач «Локомотива» Сергей Хайкин выразил уверенность, что нападающий сборной Египта Мохаммед Салах, который получил травму плеча в финале Лиги чемпионов, будет подсознательно беречь сустав во время игр чемпионата мира в России.

«Думаю, плечо Салаха затейпируют, постараются укрепить сустав, чтобы уменьшить болевой синдром. Но всё равно египтянин будет помнить о своей травме и, как я уже говорил, подсознательно избегать контактов. Здесь речь уже идёт о морально-волевых качествах. Ведь после любой травмы игроку требуется время, чтобы втянуться и перестать опасаться рецидива. А если нет уверенности, вся игра рушится», — заявил Хайкин в интервью RT.

По словам доктора, вынужденная пауза не повлияет на форму футболиста, на восстановление которого потребуется две недели.

«Уверен, врачи египетской сборной найдут как поддержать форму Салаха, всё-таки речь идёт о повреждении верхней конечности. Например, Мохаммед вполне способен выполнять кардиоупражнения на велосипеде или беговой дорожке. Ему сейчас главное работать в бесконтактном режиме», — добавил Хайкин.

Ранее он рассказал, насколько серьёзной является травма Салаха.