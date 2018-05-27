Врач: Салах испытывал жуткую боль и не мог бегать

Врач московского «Локомотива» Сергей Хайкин рассказал RT, насколько серьёзной является травма плеча, которую нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил в финальном матче Лиги чемпионов с «Реалом».

«Он испытывал сильнейшую жуткую боль. Вы же видели, Мохаммед пытался вернуться в игру, но понял, что не может продолжать. Даже обычный бег давался ему с трудом, ведь каждый шаг отдаётся в том числе в плечо. Салах просто не мог нормально играть, а любой контакт с соперниками становился для него мучительным. Посоветовавшись с врачами, он решил уйти с поля. Вполне возможно, египтянина решили поберечь и с прицелом на чемпионат мира, он ведь мог усугубить повреждение. Могло произойти всё что угодно», — отметил врач.

Ранее Салах в своём Twitter заявил, что поедет на чемпионат мира в Россию.