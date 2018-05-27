Черчесов рассказал о реакции Глушакова на невызов в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не почувствовал обиду со стороны полузащитника Дениса Глушакова, который не был вызван в команду для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что футболист сам позвонил ему, чтобы обсудить ситуацию.

«Другой вопрос — и он гораздо важнее, — о чём мы поговорили с Глушаковым и на чём расстались. А расстались на том, что воспринимать ситуацию нужно правильно. Денис готовится — если понадобится, мы его вызовем», — заявил Черчесов.

Глушаков находится в списке семи человек, которые могут быть вызваны в сборную в случае травм основных игроков.

Ранее сообщалось, что сборная России устроила командный просмотр финала ЛЧ.