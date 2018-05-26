Сборная России устроила командный просмотр финала ЛЧ

Сборная России по футболу во время тренировочного сбора в Австрии устроила командный просмотр финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Командный просмотр финала Лиги чемпионов. А вы за кого будете болеть? pic.twitter.com/C1YfoLZXqd — Сборная России (@TeamRussia) 26 мая 2018 г. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.