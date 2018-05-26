Сборная России устроила командный просмотр финала ЛЧ
Сборная России по футболу во время тренировочного сбора в Австрии устроила командный просмотр финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Командный просмотр финала Лиги чемпионов. А вы за кого будете болеть? pic.twitter.com/C1YfoLZXqd— Сборная России (@TeamRussia) 26 мая 2018 г.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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