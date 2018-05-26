Сборная России устроила командный просмотр финала ЛЧ

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Сборная России по футболу во время тренировочного сбора в Австрии устроила командный просмотр финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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