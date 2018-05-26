Габулов заявил, что недоволен своим выступлением в «Брюгге»

Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов поделился мнением о своём выступлении в бельгийском клубе «Брюгге», в который он перешёл в зимнее трансферное окно сезона-2017/18.

«В итоге всё закончилось хорошо, но я всегда собой недоволен, так что эта часть сезона не стала исключением. Много пропускал. Не слишком следил за тем, что обо мне пишут, но понимал и сам, что без критики не обойдётся», — приводит слова Габулова РИА Новости.

Голкипер отметил, что ему было нужно время на адаптацию, так как он выступал в новом для себя чемпионате и в других условиях.

«Но анализ уже проделал и надеюсь, что дальше будет только лучше», — добавил Габулов.

«Брюгге» стал чемпионом Бельгии по итогам прошедшего сезона.

Ранее тренер сборной России рассказал, как повлиял на Габулова переезд в Бельгию.