Тренер сборной России рассказал, как повлиял на Габулова переезд в Бельгию

Тренер сборной России по вратарям Гинтарас Стауче оценил готовность национальной команды в преддверии домашнего чемпионата мира по футболу.

«Можно сказать, что команда находится в хорошей физической готовности. По сравнению с прошлым годом состояние намного лучше», — приводит слова Стауче РИА Новости.

Он также высказал мнение о том, как повлиял на вратаря Владимира Габулова его переход в бельгийский «Брюгге».

«На Габулова очень хорошо повлияло время в Бельгии. Он попробовал новый чемпионат, почувствовал, как тяжело, когда нужно привыкать к новой жизни. У него и так опыт есть, но сейчас он получил ещё больше опыта», — сказал Стауче.

Ранее вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов рассказал о своём трансфере из тульского «Арсенала» в бельгийский «Брюгге».