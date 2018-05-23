Вратарь сборной России Габулов: понимал, что переход в «Брюгге» перед ЧМ-2018 — это риск

Вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов рассказал, как произошёл его трансфер из тульского «Арсенала» в бельгийский «Брюгге».

«В Тулу приехал селекционер «Брюгге» на один из последних матчей 2017 года. После игры мы встретились, и он обозначил интерес. Когда в Российской футбольной премьер-лиге наступила зимняя пауза, я поехал на медосмотр и подписал контракт», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

Он также осознавал, что переезд в европейский чемпионат был рискованным шагом накануне домашнего чемпионата мира по футболу.

«Я прекрасно понимал, что переход — это риск. Я мог остаться в более комфортной среде накануне ЧМ-2018. Но я принял этот вызов — откажись я от перехода в «Брюгге», потом всю жизнь жалел бы», — заявил Габулов.

Ранее вратарь бельгийского футбольного клуба «Брюгге» Владимир Габулов последним присоединился к сборной России на тренировочном сборе в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь.