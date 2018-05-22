Вратарь Габулов присоединился к сборной России по футболу

Вратарь бельгийского футбольного клуба «Брюгге» Владимир Габулов последним присоединился к сборной России на тренировочном сборе в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по прибытии голкипер отправился на индивидуальную тренировку с тренером вратарей Гинтарасом Стауче.

Габулов прибыл в расположение сборной позже всех, так как ему было позволено отпраздновать с «Брюгге» победу в национальном чемпионате.

Ранее Зеппельт заявил, что у футболистов нынешней сборной России были неоднозначные допинг-пробы.