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Глава РФС: подготовить ЧМ — как провести 11 Олимпиад

26 мая 2018, 13:02

Исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев рассказал о процессе подготовки к проведению чемпионата мира 2018 года в России.

«Я видел весь процесс подготовки к чемпионату мира изнутри. У меня сложилось впечатление, что по масштабу это — как провести 11 Олимпиад. Более глобального мероприятия просто нет», — цитирует Алаева «Чемпионат».

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина, вице-премьера Виталия Мутко и всех, кто участвовал в подготовке ЧМ.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что через три-четыре месяца может покинуть РФС.


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