Мутко может уйти из РФС через три-четыре месяца
В декабре 2017 года Мутко приостановил на полгода работу в качестве президента РФС.
«Мне руководство страны предложило очень серьёзный вызов — буду курировать вопросы, связанные со строительством. Поэтому, возможно, через три-четыре месяца меня вообще с вами не будет. Но я всегда буду с вами, краем глаза посматривать за футболом», — приводит слова Мутко Sport24.
Он также оценил работу исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева.
«Считаю, что Алаев хорошо исполняет свои обязанности», — сказал Мутко.
Ранее Мутко сообщил о завершении процесса подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) на пожизненное отстранение от Олимпийских игр.