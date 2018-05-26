Мутко может уйти из РФС через три-четыре месяца

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Вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что через три-четыре месяца может покинуть Российский футбольный союз (РФС).

В декабре 2017 года Мутко приостановил на полгода работу в качестве президента РФС.

«Мне руководство страны предложило очень серьёзный вызов — буду курировать вопросы, связанные со строительством. Поэтому, возможно, через три-четыре месяца меня вообще с вами не будет. Но я всегда буду с вами, краем глаза посматривать за футболом», — приводит слова Мутко Sport24.

Он также оценил работу исполняющего обязанности президента РФС Александра Алаева.

«Считаю, что Алаев хорошо исполняет свои обязанности», — сказал Мутко.

Ранее Мутко сообщил о завершении процесса подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) на пожизненное отстранение от Олимпийских игр.

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