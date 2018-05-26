Мутко сообщил о завершении процесса подачи апелляции в CAS

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Вице-премьер России по строительству Виталий Мутко сообщил о завершении процесса подачи жалобы в Спортивный арбитражный суд (CAS) на пожизненное отстранение от Олимпийских игр.
Мутко сообщил о завершении процесса подачи апелляции в CAS
  • Виталий Мутко
  • РИА Новости

«Естественно, я подал иск в CAS. Процесс непростой. Сейчас мы завершили процесс подачи жалобы. Это самый большой кейс в истории CAS», — цитирует Мутко Sport24.

Он добавил, что до 4 июля Международный олимпийский комитет должен дать ответ по апелляции, а дальше суд назначит слушания.

Ранее вице-премьер по строительству Виталий Мутко выступил с критикой в адрес Российского футбольного союза на очередной конференции организации.

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