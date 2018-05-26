Мутко сообщил о завершении процесса подачи апелляции в CAS
- Виталий Мутко
- РИА Новости
«Естественно, я подал иск в CAS. Процесс непростой. Сейчас мы завершили процесс подачи жалобы. Это самый большой кейс в истории CAS», — цитирует Мутко Sport24.
Он добавил, что до 4 июля Международный олимпийский комитет должен дать ответ по апелляции, а дальше суд назначит слушания.
Ранее вице-премьер по строительству Виталий Мутко выступил с критикой в адрес Российского футбольного союза на очередной конференции организации.