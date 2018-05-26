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Мутко заявил, что РФС «занимался ерундой» шесть лет перед ЧМ-2018

26 мая 2018, 12:20

Вице-премьер по строительству Виталий Мутко выступил с критикой в адрес Российского футбольного союза (РФС) на очередной конференции организации.

«Сейчас наступают самые тяжёлые дни для РФС. До 2016 года мы занимались ерундой, не закладывали необходимые условия. Потребовалось два года усилий, чтобы исправить все пробелы», — цитирует Мутко «Чемпионат».

Он также заявил, что после чемпионата мира 2018 года необходимо задействовать все построенные объекты, а возведённые арены должны перейти в управление футбольным клубам.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко по-английски пригласил иностранных гостей на чемпионат мира по футболу 2018 года.


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