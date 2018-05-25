Мутко по-английски пригласил иностранных гостей на ЧМ-2018 по футболу

Вице-премьер России Виталий Мутко по-английски пригласил иностранных гостей на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

«Добро пожаловать, welcome to Russia», — сказал Мутко, отвечая на вопрос иностранного гостя о готовности страны к мировому первенству.

Он отметил, что Россия полностью готова к проведению турнира.

«Вся инфраструктура — стадионы, тренировочные площадки, отели, базы размещения команд — полностью завершена и будет передана оргкомитету и ФИФА для организации проведения чемпионата мира, поэтому мы абсолютно готовы», — заявил Мутко.

Ранее министр спорта рассказал, какие матчи на ЧМ по футболу он планирует посетить.