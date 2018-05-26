Футболистам сборной Нигерии запретят встречаться с русскими девушками во время ЧМ-2018

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рохр сообщил, что футболисты смогут видеться со своими жёнами и подругами во время чемпионата мира 2018 года в России.

«Игроки смогут встречаться со своими жёнами и семьями во время чемпионата мира. У каждого футболиста будет своя комната, так что они смогут встречаться, кроме дней, в которые проходят матчи или подготовка к играм», — цитирует Рохра Complete Sports.

Он также запретил футболистам сборной Нигерии встречаться с русскими девушками во время ЧМ.

«Как бы то ни было, я не позволю игрокам встречаться с русскими девушками», — заявил Рохр.

По словам тренера, исключение — капитан команды Джон Оби Микел, у которого жена по национальности русская.

На ЧМ-2018 сборная Нигерии сыграет в группе D с Хорватией, Исландией и Аргентиной.

Ранее тренерский штаб сборной Нигерии во главе с Гернотом Рохром обнародовал расширенную заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.