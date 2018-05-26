СМИ: Путин назвал сборную Испании по футболу одним из фаворитов ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин заявил, что сборная Испании по футболу является одним из фаворитов чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает испанское агентство EFE.

Отмечается, что на встрече с представителями международных СМИ президент заявил, что целью проведения чемпионата в России в том числе является модернизация инфраструктуры страны.

«Мы хотим, чтобы этот кубок мира был праздником для мира, и я думаю, что мы этого добьёмся», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин выразил надежду на то, что спортивные объекты ЧМ-2018 будут активно использоваться в будущем.