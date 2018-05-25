Президент «Зенита» Фурсенко считает, что развитие инфраструктуры поспособствует атакующему футболу в России

Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что чемпионат мира в России придаст импульс развитию зрелищного футбола в стране.

«Самый главный ключ к успеху — это зрелищный футбол. И тут надо всем нам очень постараться, ведь у нас, согласно исследованиям, самая мало забивающая страна — из 34 лиг Россия на 32-м месте по результативности. Теперь, получив новую инфраструктуру, российским командам надо играть в атакующий футбол, чтобы болельщики были довольны», — приводит слова Фурсенко ТАСС.

Он также отметил, что «Зенит» играет для болельщиков. По его словам, за клуб переживают 30 млн фанатов, половина из которых находятся за рубежом, а на стадион в Санкт-Петербурге приходят очень много женщин и детей.

Ранее председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович согласился со словами российского лидера Владимира Путина, что на чемпионате мира 2018 года в России победит организатор.