Дворкович: Россия станет победителем ЧМ-2018, даже если не выиграет на поле

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович согласился со словами российского лидера Владимира Путина, что на чемпионате мира 2018 года в России победит организатор.

«Пленарная сессия президента России завершилась словами, что на чемпионате мира точно победит организатор. Я уверен, что Россия победит во всех смыслах. Даже если не на футбольном поле, то точно с точки зрения развития, инфраструктуры», — цитирует Дворковича ТАСС.

По словам председателя оргкомитета, самый главный вклад на 30 лет заключается в инфраструктуре для спорта, жизни, транспорта. Он обозначил цель для России на ближайшие два месяца.

«Цель же на ближайшие два месяца — это безопасный праздник футбола. Ожидаем, что инфраструктура не за год-два, но окупится, качеством жизни в первую очередь», — заявил Дворкович.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ ответил на вопрос, кто победит на чемпионате мира по футболу в 2018 году.