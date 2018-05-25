Абэ мечтает, чтобы сборные Японии и России сыграли в финале ЧМ по футболу — 2018

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что мечтает о том, чтобы сборные Японии и России встретились в финале чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Давайте представим, что «Самурай Блю» (национальная сборная Японии по футболу. — RT), одержав победы в матчах, будет сражаться в финале с Россией. Такие мечты посещают меня сейчас, я заразился каким-то странным оптимизмом, может быть, из-за разницы во времени», — сказал Абэ.

Ранее российский вице-премьер Виталий Мутко по-английски пригласил иностранных гостей на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.