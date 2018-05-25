Колобков надеется, что британская полиция обратит внимание на слова фанатов о погромах на ЧМ-2018 по футболу

Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что правоохранительные органы Великобритании обратят внимание на заявления футбольных фанатов о погромах, которые они намерены устроить во время чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС.

«На хулиганов, которые собираются решать какие-то другие задачи, есть правоохранительные органы Великобритании. Уверен, что наши коллеги заинтересованы в том, чтобы чемпионат прошёл в дружеской обстановке. Уверен, что все службы работают в полном контакте друг с другом», — заявил Колобков.

Ранее Колосков прокомментировал призывы британских фанатов к «третьей мировой войне» на ЧМ по футболу.