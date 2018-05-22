Колосков прокомментировал призывы британских фанатов к «третьей мировой войне» на ЧМ по футболу

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призывает не обращать внимания на заявления британских фанатов о «третьей мировой войне» на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Никаких столкновений во время чемпионата мира в России не будет. Нас пытаются втянуть в бессмысленную дискуссию. Все службы безопасности страны работают над тем, чтобы во время турнира не произошло подобных инцидентов», — заявил Колосков в беседе с RT.

Ранее депутат Государственной думы, член исполкома РФС Игорь Лебедев сказал, что заявления британских фанатов о «третьей мировой войне» на чемпионате мира по футболу в России являются неудачными попытками привлечь политику в спорт.