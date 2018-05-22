Депутат Лебедев не исключает провокаций со стороны сотрудников спецслужб Англии на ЧМ-2018 по футболу

Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев считает, что заявления британских фанатов о «третьей мировой войне» на чемпионате мира по футболу в России являются неудачными попытками привлечь политику в спорт.

«Это очередные неудачные попытки втянуть спорт в политику. Чемпионат мира — большой праздник, объединяющий людей со всего мира, всех вероисповеданий, независимо от цвета кожи, возраста и пола. И попытки дискредитировать этот праздник, напугать людей и дальше будут предприниматься, но ничего спортивного в этих действиях нет», — цитирует Лебедева Sport24.

Депутат также допустил возможность провокаций со стороны зарубежных сотрудников спецслужб.

«Не исключаю, что возможны провокации со стороны некоторых стран, в основном, конечно, Англии. Но почти уверен, что зачинщиками будут не сами болельщики, а внедрённые в эту среду сотрудники спецслужб. Для того чтобы бросить спичку и зажечь огонь, а толпа в такие моменты может подхватить», — заявил Лебедев.

Ранее начальник отдела по безопасности и работе с болельщиками РФС Алексей Толкачёв дал свою оценку публикации английских фанатов, угрожающих устроить «третью мировую войну» на чемпионате мира 2018 года по футболу.