Герой предвыборного ролика ЧМ-2018 Артём Шпинёв высказал мнение, нужно ли Миранчукам уезжать в Европу

Герой предвыборного ролика чемпионата мира по футболу в России Артём Шпинёв поделился мнением насчёт того, нужно ли футболистам московского «Локомотива» и сборной России Антону и Алексею Миранчукам уезжать в Европу.

«Смотря в какой клуб. Для них главное — это постоянная практика на поле. Уезжать, чтобы сесть на лавку, никак нельзя», — заявил Шпинёв в эксклюзивном интервью RT.

Ранее герои предвыборного ролика чемпионата мира по футболу в России Артём и Максим Шпинёвы прокомментировали заявление полузащитника сборной России Далера Кузяева о необходимости выхода в полуфинал на домашнем мундиале.