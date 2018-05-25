Герой предвыборного ролика ЧМ-2018 Максим Шпинёв: футболисты сборной России будут молодцами, если выйдут в плей-офф

Герои предвыборного ролика чемпионата мира по футболу в России Артём и Максим Шпинёвы прокомментировали заявление полузащитника российской сборной Далера Кузяева о необходимости выхода в полуфинал на домашнем мундиале.

«Согласен с ним. Думаю, что да», — сказал в эксклюзивном интервью RT Артём Шпинёв.

Его брат-близнец не был настроен так оптимистично.

«Я, конечно, тоже надеюсь на выход в полуфинал, но мне кажется, что шансов маловато. Уже молодцами будут, если выйдут в плей-офф», — заявил Максим.

Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ-2018.