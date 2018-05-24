Футболист «Зенита» Иванович и новобранец «Краснодара» Спаич вошли в расширенный список сборной Сербии на ЧМ-2018

Сборная Сербии по футболу опубликовала расширенный список игроков для подготовки к чемпионату мира 2018 года в России.

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич отобрал 27 футболистов, сообщает Sportske.net. Среди них оказались представители Российской футбольной премьер-лиги — защитник Бранислав Иванович из санкт-петербургского «Зенита» и новобранец «Краснодара» Урош Спаич.

Полностью список выглядит следующим образом:

— вратари: Владимир Стойкович, Марко Дмитрович, Предраг Райкович, Александар Йованович;

— защитники: Александар Коларов, Бранислав Иванович, Душко Тошич, Антонио Рукавина, Матия Настасич, Милош Велькович, Милан Родич, Урош Спаич, Никола Миленкович;

— полузащитники: Неманья Матич, Сергей Милинкович-Савич, Лука Миливоевич, Адем Ляич, Мият Гачинович, Марко Груйич, Неманья Максимович, Неманья Радонич, Душан Тадич, Филип Костич, Андрия Живкович;

— нападающие: Александар Митрович, Александар Прийович, Лука Йович.

Сборная Сербии сыграет на ЧМ-2018 в группе Е с Коста-Рикой, Швейцарией и Бразилией.

Ранее футбольный клуб «Краснодар» согласовал условия приобретения защитника Уроша Спаича с бельгийским «Андерлехтом».