«Краснодар» объявил о согласовании трансфера футболиста Спаича

Футбольный клуб «Краснодар» согласовал условия приобретения защитника Уроша Спаича с бельгийским «Андерлехтом».

В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование, после которого подпишет контракт с краснодарским клубом, сообщает пресс-служба «Краснодара».

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Краснодар» достиг договорённости о трансфере защитника бельгийского «Андерлехта» и сборной Сербии Уроша Спаича.