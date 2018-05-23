«Краснодар» объявил о согласовании трансфера футболиста Спаича
Футбольный клуб «Краснодар» согласовал условия приобретения защитника Уроша Спаича с бельгийским «Андерлехтом».
В ближайшее время футболист пройдёт медицинское обследование, после которого подпишет контракт с краснодарским клубом, сообщает пресс-служба «Краснодара».
Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Краснодар» достиг договорённости о трансфере защитника бельгийского «Андерлехта» и сборной Сербии Уроша Спаича.
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