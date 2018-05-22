СМИ: «Краснодар» договорился о переходе защитника «Андерлехта» Спаича

Футбольный клуб «Краснодар» достиг договорённости о трансфере защитника бельгийского «Андерлехта» и сборной Сербии Уроша Спаича.

Об этом сообщает hotsport.rs.

По информации издания, сумма перехода составит €7 млн. Футболист подпишет с российским клубом четырёхлетний контракт, по которому заработает в общей сложности €6 млн.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо посетил академию «Краснодара».