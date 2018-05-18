Роналдиньо посетил академию «Краснодара»

Супергость @10Ronaldinho сегодня в нашей Академии @FCK_Academy, представлять которого излишне!



Видеогруппа и фотографы работают над сюжетом ✊ не отрываясь! Ждём с нетерпением!#Роналдиньо#Ronaldinhopic.twitter.com/zyturhgLYH