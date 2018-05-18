Роналдиньо посетил академию «Краснодара»
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Супергость @10Ronaldinho сегодня в нашей Академии @FCK_Academy, представлять которого излишне!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 18 мая 2018 г.
Видеогруппа и фотографы работают над сюжетом ✊ не отрываясь! Ждём с нетерпением!#Роналдиньо#Ronaldinhopic.twitter.com/zyturhgLYH
Роналдиньо, известный своими выступлениями за такие клубы, как «Барселона» и «Милан», завершил карьеру в начале 2018 года.
Ранее стала известна итоговая заявка сборной Бразилии на ЧМ-2018 по футболу.