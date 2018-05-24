Дворкович считает, что английские фанаты будут вести себя доброжелательно на ЧМ-2018

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович выразил уверенность, что английские болельщики, которые приедут поддержать свою сборную на чемпионате мира, будут вести себя доброжелательно.

«Думаю, что наши английские друзья будут вести себя, как и любые другие болельщики, доброжелательно и с любовью к футболу. Уверен, что подружимся», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Соперниками сборной Англии на групповом этапе станут команды Бельгии, Туниса и Панамы.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв выразил уверенность, что в России смогут обеспечить безопасность во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.