Газинский признался, что ждал вызова в сборную России по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский признался, что ждал вызова в национальную команду для подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года.

«Лгать не буду, я ждал этого вызова. Когда огласили список, я очень обрадовался, но, повторюсь, основная задача — попасть в список 23», — приводит слова Газинского пресс-служба РФС.

Он отметил, что в течение сезона пытался играть на одном уровне, чтобы заслужить вызов в команду.

«Понятно, что бывают спады, поэтому, наверное, так и получилось, что в первой части сезона не так всё хорошо складывалось, а во второй части чемпионата всё получилось достаточно неплохо», — добавил футболист.

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