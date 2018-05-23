Антон Миранчук рассказал, что удерживает его от ухода из «Локомотива» в европейский клуб

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Антон Миранчук рассказал, что удерживает его от ухода в европейский чемпионат.

«Меня сильно сдерживает тот факт, что «Локомотив» будет играть в Лиге чемпионов. Сейчас мне 22 года и сколько себя помню, всегда мечтал играть в Лиге чемпионов. Для меня это абсолютный космос», — приводит слова Миранчука РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Арсен Венгер готов поработать в России.