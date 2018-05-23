Вратарь сборной России по футболу Лунёв назвал своё состояние после травмы идеальным

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Лунёв рассказал о своём состоянии после пропуска заключительной части сезона из-за травмы.

«Месяц пропустил, но ничего. Хотя было тяжеловато, потому что в этом сезоне впервые столкнулся с двумя играми в неделю. Но ничего, привыкаешь ко всему. Состояние сейчас идеальное», — цитирует Лунёва ТАСС.

Сбор национальной команды в Австрии продлится до 31 мая. В рамках тренировочного лагеря россияне 30 мая сыграют с командой Австрии в Инсбруке.

Ранее Фёдор Смолов, Алан Дзагоев и Артём Дзюба занимались по индивидуальной программе на тренировке сборной России по футболу.