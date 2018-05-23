Смолов, Дзагоев и Дзюба занимаются по индивидуальной программе на тренировке сборной России по футболу

Сборная России по футболу продолжает подготовку к домашнему чемпионату мира на тренировочном сборе в Австрии.

Полузащитник Алан Дзагоев и нападающий Артём Дзюба начали тренировку по индивидуальной программе. Они отделились от общей группы и совершают пробежку, сообщает «Спорт-Экспресс».

Нападающий Фёдор Смолов, получивший повреждение, также проводит тренировку отдельно от основной группы. Он начал занятие в тренажёрном зале.

Ранее нападающий сборной России Фёдор Смолов сообщил о травме, полученной на тренировке в Австрии.