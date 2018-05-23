Смолов сообщил о сроках восстановления после травмы

Нападающий сборной России Фёдор Смолов сообщил о характере травмы, полученной на тренировке в Австрии.
«Всё обошлось! Рассчитываю в ближайшие два-три дня приступить к тренировкам», — написал Смолов в Twitter.
Все обошлось🙌рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам!!!— Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 22 мая 2018 г.
Сбор национальной команды в Австрии продлится до 31 мая. В рамках тренировочного лагеря россияне 30 мая сыграют с командой Австрии в Инсбруке.
Ранее нападающий сборной России Фёдор Смолов получил травму на тренировке команды в Австрии.