Смолов сообщил о сроках восстановления после травмы

Нападающий сборной России Фёдор Смолов сообщил о характере травмы, полученной на тренировке в Австрии.

«Всё обошлось! Рассчитываю в ближайшие два-три дня приступить к тренировкам», — написал Смолов в Twitter.

Все обошлось🙌рассчитываю в ближайшие 2-3 дня приступить к тренировкам!!! — Fedor Smolov (@smolovfedor_90) 22 мая 2018 г.

Сбор национальной команды в Австрии продлится до 31 мая. В рамках тренировочного лагеря россияне 30 мая сыграют с командой Австрии в Инсбруке.

Ранее нападающий сборной России Фёдор Смолов получил травму на тренировке команды в Австрии.