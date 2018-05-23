Франция не будет бойкотировать ЧМ-2018 по футболу в России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что французские чиновники не намерены бойкотировать чемпионат мира в России.

«У нас есть общие интересы с Россией. Это большая страна недалеко от нас, которая может быть нашим партнёром. Поедем мы на ЧМ-2018 или нет — вторичный вопрос. Такая проблема не стоит», — цитирует Ле Дриана L'Equipe.

Таким образом, Франция не стала присоединяться к Англии и Исландии, которые решили бойкотировать ЧМ-2018.

Ранее глава оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России.