BBC выпустил трейлер к ЧМ-2018 по футболу, «вышитый из ниток»

Британский телеканал ВВС опубликовал трейлер к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.
Ролик показывает различные моменты в истории мундиаля.
Более 600 уникальных кадров представляют собой анимацию, словно вышитую из ниток.
В ролике звучит известный романс «Очи чёрные».
#HistoryWillBeMade#bbcworldcuppic.twitter.com/cZb18TSLzz— BBC Sport (@BBCSport) 20 мая 2018 г.
Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что пресс-служба сборной России по футболу сравнила Дзюбу с Терминатором.