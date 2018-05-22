BBC выпустил трейлер к ЧМ-2018 по футболу, «вышитый из ниток»

Британский телеканал ВВС опубликовал трейлер к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Ролик показывает различные моменты в истории мундиаля.

Более 600 уникальных кадров представляют собой анимацию, словно вышитую из ниток.

В ролике звучит известный романс «Очи чёрные».

Чемпионат мира пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что пресс-служба сборной России по футболу сравнила Дзюбу с Терминатором.