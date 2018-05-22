Пресс-служба сборной России по футболу сравнила Дзюбу с Терминатором

Сборная России по футболу опубликовала в Twitter видеоролик, который посвящён возвращению к тренировкам нападающего Артёма Дзюбы.

Форварда сравнили с Терминатором из известной кинофраншизы.

В видео показывается процесс сборки андроида, а кадры сменяются нарезкой моментов с тренировок Дзюбы. Заканчивается запись фразой «I’ll be back».

Aртем Дзюба is back 😎😊 pic.twitter.com/r9oRlA9TI8 — Сборная России (@TeamRussia) 22 мая 2018 г.

Ранее Дзюба заявил, что провокаторам на ЧМ-2018 по футболу в России смогут преподать урок.