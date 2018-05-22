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Мутко: заявление ФИФА по российским футболистам позволит спокойно готовиться к ЧМ-2018

22 мая 2018, 22:37

Член исполкома Российского футбольного союза, вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал результаты расследования Международной федерации футбола (ФИФА) по игрокам сборной России.

«Очень рад, что ФИФА завершила это расследование, что подтверждено: ни к одному из ребят, кто сейчас находится на сборе, нет никаких претензий от антидопинговых служб. Это спокойствие для команды. В преддверии чемпионата мира это всё очень и очень важно», — приводит слова Мутко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что ФИФА не нашла доказательств нарушений российскими футболистами антидопинговых правил.

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