Алаев прокомментировал результаты расследования ФИФА по допинговым делам российских футболистов

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал сообщение Международной федерации футбола (ФИФА) о закрытии допинговых дел игроков сборной России.

«ФИФА приняла абсолютно объективное решение, в котором мы, собственно, не сомневались. В ходе каждого сбора национальной сборной игроки сдают допинг-тесты, причём иногда не по одному разу», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Он отметил, что в РФС работала специальная комиссия, которая занималась вопросами проверки футболистов до и после матчей как внутреннего чемпионата, так и еврокубков.

«Поэтому благодарим коллег из ФИФА за профессиональное расследование, которое завершилось справедливым итогом», — добавил Алаев.

Ранее сообщалось, что ФИФА не нашла доказательств нарушений российскими футболистами допинговых правил.