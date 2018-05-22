Креспо назвал фаворитов ЧМ-2018 по футболу

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо рассказал, кого считает главными претендентами на победу в чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Мне кажется, Испания и Германия находятся на более высоком и качественном уровне, чем наша сборная. Если выделить ещё три команды, то это будут Бразилия, Англия и Франция», — приводит слова Креспо «Чемпионат».

Аргентинец отметил, что ему всегда хочется поддерживать хозяев турнира, так как это создаёт «определённую страсть и энтузиазм».

«Для тех, кто любит футбол, это здорово, поэтому будем надеяться, что Россия продвинется по турнирной сетке как можно дальше. Это поможет развитию всего российского футбола», — добавил Креспо.

Ранее сообщалось, что Смит, Джем и Истрефи исполнят официальную песню ЧМ-2018 по футболу.