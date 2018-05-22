Смит, Джем и Истрефи исполнят официальную песню ЧМ-2018 по футболу

Американский актёр и рэп-исполнитель Уилл Смит, его соотечественник Ники Джем и албанская певица Эра Истрефи исполнят официальную песню чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает Vibe.

Отмечается, что помогать трио будет американский музыкальный продюсер Дипло.

Кроме того, Смит в своём аккаунте в Instagram опубликовал фотографию с официальным мячом чемпионата мира и хэштегом #WorldCup.

«Ники Джем, Дипло, Эра Истрефи, Уилл Смит. У нас одна жизнь. Давайте жить по полной», — подписал пост Смит.

Мировое первенство пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее Дзюба заявил, что провокаторам на ЧМ-2018 по футболу в России смогут преподать урок.