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В Гознаке рассказали о памятной купюре к ЧМ-2018

22 мая 2018, 16:38

Пресс‐секретарь Гознака Глеб Руденко в беседе с телеканалом «360» рассказал о памятной 100-рублёвой купюре, выпущенной к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По словам Руденко, главные особенности банкноты — небольшой тираж, дизайн и уникальная полимерная основа.

Как отметил пресс-секретарь, это первая купюра на полимерной основе, которая практически не имеет аналогов. Кроме того, полупрозрачное окно в нижней части контролируется на просвет и в случае изменения угла обзора меняет цвет.

Ранее сообщалось, что тираж новой банкноты составит 20 млн штук.

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