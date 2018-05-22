В Гознаке рассказали о памятной купюре к ЧМ-2018

Пресс‐секретарь Гознака Глеб Руденко в беседе с телеканалом «360» рассказал о памятной 100-рублёвой купюре, выпущенной к чемпионату мира по футболу 2018 года.

По словам Руденко, главные особенности банкноты — небольшой тираж, дизайн и уникальная полимерная основа.

Как отметил пресс-секретарь, это первая купюра на полимерной основе, которая практически не имеет аналогов. Кроме того, полупрозрачное окно в нижней части контролируется на просвет и в случае изменения угла обзора меняет цвет.

Ранее сообщалось, что тираж новой банкноты составит 20 млн штук.