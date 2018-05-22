Банк России представил памятную купюру к ЧМ-2018 по футболу

Центробанк представил пластиковую сторублёвую купюру к чемпионату мира по футболу 2018 года, который состоится в России.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, тираж новой банкноты составит 20 млн штук.

На переднем плане лицевой стороны банкноты изображён мальчик с футбольным мячом.

«Художественная композиция лицевой стороны банкноты символизирует преемственность поколений: мальчик мечтает повторить достижения великих футболистов, таких как вратарь Лев Яшин, имя которого вписано в историю мирового футбола», — говорится в сообщении.

На оборотной стороне изображён летящий футбольный мяч, символизирующий земной шар, на котором выделяется карта России. Также там напечатаны названия городов, в которых пройдут матчи чемпионата.

Отмечается, что это первая полимерная банкнота, выпускаемая Банком России.

Ранее заместитель председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова сообщила о завершении разработки памятной купюры к чемпионату мира 2018 года в России.