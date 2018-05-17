Центробанк разработал памятную купюру к ЧМ-2018 по футболу

Заместитель председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова сообщила о завершении разработки памятной купюры к чемпионату мира 2018 года в России.

«Мы в этом году к ЧМ-2018 будем выпускать памятную банкноту, её разработка завершена, в ближайшее время сделаем анонс», — приводит слова Скоробогатовой ТАСС.

Пластиковая банкнота номиналом 100 рублей будет выпущена к ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что ЦБ планирует использовать полимерную пропитку для производства новых купюр номиналом 200 рублей и памятной банкноты к ЧМ-2018.