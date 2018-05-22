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Газзаев назвал «грязной пропагандой» сообщения о британских фанатах, угрожающих «войной» на ЧМ

22 мая 2018, 12:00

Заместитель председателя Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что несколько радикально настроенных групп фанатов из Британии намерены объединить силы и вместе «задать жару» российским болельщикам во время ЧМ-2018.

«Во-первых, в России нет слабонервных людей. Во-вторых, служба безопасности работает чётко, и она проявила себя во время проведения Кубка конфедераций. Страшилки, которые постоянно вбрасываются, — мы уже должны к этому привыкнуть. Это для того, чтобы повлиять на общественное мнение. Надо спокойно готовиться к чемпионату мира. Даже дело Скрипалей было использовано, чтобы повлиять на чемпионат, идут постоянные вбросы, я думаю, не нужно на это обращать внимания. Очередная грязная пропаганда западных СМИ», — отметил Газзаев.

Ранее британские СМИ писали, что несколько групп фанатов из Великобритании намерены устроить на ЧМ-2018 «третью мировую».

Кроме того, по некоторым данным, британцы считают своим долгом обеспечить безопасность своих соотечественников, потому что, на их взгляд, в России «не существует такого понятия, как «защита».

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