Глава ВОБ ответил на угрозы английских фанатов «третьей мировой войной» на ЧМ-2018 по футболу

Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин прокомментировал заявление британских фанатов, которые угрожают «разжечь третью мировую войну» на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

«Это сделано на фоне общей истерии, которая началась не вчера. Она стартовала, когда Россия выиграла у Англии право на проведение чемпионата мира. А сейчас получается из огня да в полымя», — приводит слова Шпрыгина «Спорт-Экспресс».

Глава ВОБ отметил, что очень мало британских фанатов, по сравнению с предыдущими крупными соревнованиями, приедет в Россию. Он добавил, что такой заголовок о «третьей мировой войне» можно сделать в любом российском пабе.

«В принципе, такую «сенсацию» можно и в России сотворить. Прийти в любой спортивный бар, найти подвыпивших болельщиков — и за пинтой-другой пива они пообещают и седьмую мировую войну, и восьмую. То же самое происходит и с англичанами. Когда они поняли, что чемпионат мира — 2018 никуда не перенесут, тон заголовков на 180 градусов поменялся. Теперь они не боятся ехать в Россию, а хотят устроить мировую войну», — сказал Шпрыгин.

По его словам, заявления английских фанатов не повлияют на проведение ЧМ-2018 в России.

«Так что это не более чем просто заголовок. Лично у меня никакой реакции, кроме улыбки, он не вызвал. В статье ссылка на анонимных фанатов, это странно. Если бы выступил глава болельщиков — это одно. Но такие походы по барам в поисках фанатов — это несерьёзно», — заявил Шпрыгин.

Ранее один из представителей группировки футбольных фанатов Smoggies Elite заявил, что на чемпионате мира по футболу в России стоит ожидать столкновений между российскими и британскими фанатами.