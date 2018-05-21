Смолов рассказал, что заплакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций

Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдор Смолов признался, что не смог сдержать эмоции после матча с Мексикой в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций 2017 года.

«Я плакал после матча с Мексикой, потому что понимал: нам было по силам выйти из группы. Плакал, поскольку даже на фоне того провального Евро-2016 конкретно перед Кубком конфедераций люди нас поддерживали, даже несмотря на поражение от Португалии», — сказал Смолов в интервью YouTube-каналу «Foot’больные люди».

Форварду было обидно из-за того, что команда смогла изменить отношение к себе на этот конкретный турнир, но всё же не вышла в плей-офф.

Ранее сообщалось, что Смолов в третий раз подряд был признан игроком года в РФПЛ по версии футболистов.