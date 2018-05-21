Азмун, Эззатоллахи и Мохаммади вошли в расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2018 по футболу

Стал известен расширенный состав сборной Ирана на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

В заявку вошли нападающий «Рубина» Сердар Азмун, полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи и защитник «Ахмата» Милад Мохаммади.

Полностью состав выглядит следующим образом.

Вратари: Алиреса Бейранванд («Персеполис»), Рашид Мазахери («Зоб Ахан»), Амир Абедзаде («Маритиму»);

защитники: Рамин Резаэян («Остенде»), Джаляль Хоссейни («Персеполис»), Мохаммед Реза Ханзаде («Падидех»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Садд»), Педжман Монтазери («Эстегляль»), Маджид Хоссейни («Эстегляль»), Милад Моххамади («Ахмат»);

полузащитники: Саид Эззатоллахи («Амкар»), Масуд Шоджаи (АЕК), Саман Годдос («Эстерсунд»), Мехди Тораби («Сайпа»), Ашкан Дежага («Ноттингем Форест»), Омид Эбрахими («Эстегляль»), Эхсан Хажсафи («Олимпиакос»), Али Голизадех («Сайпа»), Вахид Амири («Персеполис»);

нападающие: Алиреза Яханбакш («АЗ Алкмар»), Карим Ансарифард («Олимпиакос»), Мехди Тареми («Аль-Гарафа»), Сердар Азмун («Рубин»), Реза Гучаннеджад («Херенвен»).

На групповом этапе мирового первенства сборная Ирана сыграет с Португалией, Испанией и Марокко.

Ранее сообщалось, что сборная Испании представила заявку на чемпионат мира 2018 года в России