Азмун, Эззатоллахи и Мохаммади вошли в расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2018 по футболу

Стал известен расширенный состав сборной Ирана на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.
В заявку вошли нападающий «Рубина» Сердар Азмун, полузащитник «Амкара» Саид Эззатоллахи и защитник «Ахмата» Милад Мохаммади.
Полностью состав выглядит следующим образом.
Вратари: Алиреса Бейранванд («Персеполис»), Рашид Мазахери («Зоб Ахан»), Амир Абедзаде («Маритиму»);
защитники: Рамин Резаэян («Остенде»), Джаляль Хоссейни («Персеполис»), Мохаммед Реза Ханзаде («Падидех»), Мортеза Пурлиганджи («Аль-Садд»), Педжман Монтазери («Эстегляль»), Маджид Хоссейни («Эстегляль»), Милад Моххамади («Ахмат»);
полузащитники: Саид Эззатоллахи («Амкар»), Масуд Шоджаи (АЕК), Саман Годдос («Эстерсунд»), Мехди Тораби («Сайпа»), Ашкан Дежага («Ноттингем Форест»), Омид Эбрахими («Эстегляль»), Эхсан Хажсафи («Олимпиакос»), Али Голизадех («Сайпа»), Вахид Амири («Персеполис»);
нападающие: Алиреза Яханбакш («АЗ Алкмар»), Карим Ансарифард («Олимпиакос»), Мехди Тареми («Аль-Гарафа»), Сердар Азмун («Рубин»), Реза Гучаннеджад («Херенвен»).
На групповом этапе мирового первенства сборная Ирана сыграет с Португалией, Испанией и Марокко.
Ранее сообщалось, что сборная Испании представила заявку на чемпионат мира 2018 года в России